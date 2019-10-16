В Ашхабаде открылся международный индустриальный форум

В Ашхабаде открылась международная выставка и состоялась научная конференция «Основные направления развития промышленных отраслей Туркменистана». Специализированный смотр был приурочен к впервые отмечаемому в стране 20 октября Дню работников промышленности.

Целью индустриального форума стало содействие развитию промышленного комплекса и сферы коммуникаций, а также ознакомление с потенциалом туркменских товаропроизводителей и сервисными услугами иностранных партнеров. В работе форума приняли участие компании из Германии, Франции, Италии, России, Турции и других государств.

Заинтересованный диалог, начавшийся на полях международной промышленной выставки, продолжился в рамках научной конференции, которая состоялась в зале заседаний Торгово-промышленной палаты Туркменистана. В форуме приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, представители туркменского и зарубежного бизнеса.

Среди основных тем докладов, прозвучавших на конференции – создание в Туркменистане современной промышленности по производству стройматериалов, продукции легкой, химической отраслей, а также организация производства электронных и электротехнических товаров.

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