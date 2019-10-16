В Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-иранской межправительственной по экономическому сотрудничеству

В МИД Туркменистана состоялось 15-е заседание Туркмено-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание комиссии возглавили с туркменской стороны – вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, с иранской стороны – министр по делам дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ИРИ, основанного на принципах равноправия, добрососедства, взаимного уважения и справедливого партнерства. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в области топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи, таможенного регулирования, торгово-экономического партнёрства, промышленности, сельского и водного хозяйства, а также инженерно-технических разработок.

Стороны также особое внимание уделили таким вопросам, как сотрудничество регионов двух стран, взаимодействие в сфере науки, образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и туризма. По итогам заседания межправительственной комиссии был подписан соответствующий протокол.

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