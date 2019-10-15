В Ашхабаде состоялись туркмено-китайские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Китайской Народной Республики на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, а также отметили актуальность активизации контактов на высшем и высоком уровнях.

В числе приоритетных направлений взаимодействия дипломаты обозначили сельское хозяйство, транспорт, логистику, здравоохранение, науку, образование, спорт и туризм. На встрече была также отмечена необходимость проведения очередного заседания Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. Говоря об интенсификации взаимодействий в культурно-гуманитарной сфере, стороны рассмотрели вопросы создания в Туркменистане центров по изучению китайского языка.

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