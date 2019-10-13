В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам саммита глав государств СНГ

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный заседаниям Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и Совета глав государств Содружества, прошедшим в Ашхабаде 10 и 11 октября этого года. Во встрече приняли участие главы и представителей дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также туркменские и иностранные журналисты.

На брифинге выступил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. Он сообщил, что в рамках туркменского председательства в СНГ в Ашхабаде в течение года состоялись заседания всех уставных органов Содружества. Кроме того, в Ашхабаде были проведены заседания различных отраслевых структур Содружества.

Глава туркменского МИД ознакомил присутствующих с итогами заседаний СМИД СНГ и Совета глав государств Содружества, отметив, что, по оценке участников, эти встречи в туркменской столице прошли успешно.

Говоря об итогах саммита глав государств СНГ, Мередов указал на важность подписания Ашхабадской декларации о стратегическом экономическом партнерстве государств СНГ, разработанной по инициативе Туркменистана. Важным документом для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения является также принятое на саммите обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кроме того, глава туркменского внешнеполитического ведомства рассказал об инициативах, выдвинутых президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе саммита и нацеленных на дальнейшее укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества между странами СНГ.

На брифинге также выступили посол Белоруссии Вячеслав Бескостый, посол России Александр Блохин, посол Казахстана Еркебулан Сапиев и посол Узбекистана Акмалжон Кучкаров. Они отметили важную роль Туркменистана в процессе достижения целей Содружества. Также было подчеркнуто, что Туркменистан, занимая активную позицию на международной арене, включая площадки ООН, ОБСЕ и других международных организаций, неуклонно следует политике позитивного нейтралитета.

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