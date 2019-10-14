На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 23 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 23 сделки на 2 миллиона 189 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ закупили сжиженный газ, полученный при производстве синтетического бензина, а коммерсанты из Афганистана – сжиженный газ, выпущенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также бизнесменам из России, США, ОАЭ, Турции и Узбекистана реализованы бесцветное, листовое стекло, хлопчатобумажная ткань и пряжа, а также хлопковый улюк.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Канады, Турции и Китая закупили хлопчатобумажную пряжу на 6 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели автотранспорт, полиэтилен высокой плотности и хлопок-волокно на 2 миллиона 195 тысяч манатов.

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