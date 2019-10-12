В Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ

В Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Для участия в заседании в Туркменистан прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После утверждения регламента и принятия повестки дня заседания главы государств провели встречу в узком составе, в ходе которой обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия в Содружестве и ситуацию в мире. Особое внимание лидеры стран СНГ уделили проблемам обеспечения безопасности и мира, положению в Афганистане, расширения партнерства в экономической сфере, гуманитарным вопросам.

На заседании в узком формате был рассмотрен вопрос о председателе Исполнительного комитета СНГ. Президент Туркменистана в этой связи сказал, что Сергей Лебедев, полномочия которого истекают в декабре этого года, на протяжении многих лет работает главой Исполкома Содружества. По словам туркменского лидера, он работает целеустремленно, с высокой ответственностью и многое делает для сохранения и развития Содружества. Бердымухамедов подчеркнул, что Российская Федерация предлагает продлить срок работы Лебедева на очередной трехлетний период, и главы делегаций также высказывались в поддержку данного предложения.

Сообщив о принятии соответствующего решения, президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени всех присутствующих поздравил Сергея Лебедева с продлением сроков его полномочий еще на три года.

Затем заседание Совета глав государств СНГ продолжилось в расширенном формате, на котором выступил президент Туркменистана. Он отметил, что цель сегодняшнего заседания состоит в том, чтобы придать работе СНГ новые импульсы, вывести ее на уровень, отвечающий реалиям и тенденциям современного развития, обеспечить способность Содружества адекватно и своевременно реагировать на изменения в международной и региональной повестке.

Глава государств сообщил коллегам по СНГ, что в следующем году Туркменистан будет отмечать 25-ю годовщину признания ООН постоянного нейтралитета страны.

«За эти годы наше государство своей активной позицией неоднократно демонстрировало высокую эффективность практического применения принципов нейтрализма при решении различных международных проблем», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, нейтральный статус Туркменистана во многих случаях был и остается фактором укрепления региональной и международной стабильности и безопасности, развития многостороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщил глава государства, в целях обсуждения преимуществ нейтралитета как политико-правовой категории, способной стать действенным инструментом в дипломатическом арсенале ООН, 12 декабря 2020 года в Ашхабаде состоится международная конференция по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития. Пользуясь возможностью, туркменский лидер пригласил всех глав государств и руководителей делегаций стран Содружества принять участие в этой конференции и других мероприятиях, посвященных 25-летию туркменского нейтралитета.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к участникам саммита, сообщил, что на заседании Совета глав государств в узком формате принято решение о переходе с 1 января 2020 года председательства в Содружестве Республике Узбекистан. В этой связи туркменский лидер предоставил слово президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, который в своем выступлении представил концепцию председательства Узбекистана в СНГ, озвучив ее основные цели и задачи.

Затем глава Туркменистана сказал, что принял решение наградить председателя СНГ Сергея Лебедева орденом «Битараплык» («Нейтралитет»). Высокой награды председатель Исполкома СНГ был удостоен за большой личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также учитывая активное участие в международной жизни, особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и народами.

После этого состоялась церемония вручения президенту Гурбангулы Бердымухамедову медали Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) Содружества «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества». Награду туркменскому лидеру вручили председатель правления МФГС, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, сопредседатель правления фонда, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

Затем состоялась церемония подписания итоговых документов саммита глав государств СНГ. Лидеры стран Содружества приняли декларацию о стратегическом, экономическом сотрудничестве государств СНГ. Также были приняты обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и ряд других документов.

Итоги ашхабадского саммита были озвучены на пресс-конференции, в которой приняли участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В этот же день в честь глав делегаций стран СНГ президент Туркменистана дал официальный прием. После этого высокие гости отбыли из Ашхабада.

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