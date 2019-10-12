В Ашхабаде состоялись переговоры президента Туркменистана и премьер-министра Армении

В Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Республики Армения Николы Пашиняна, прибывшего в туркменскую столицу для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям туркмено-армянского взаимодействия. Собеседники особое внимание уделили вопросам расширения партнерства в торгово-экономической сфере. Президент Туркменистана и премьер-министр Армении высказались за диверсификацию взаимодействия, реализацию совместных проектов, активизацию деловых контактов между предпринимательскими сообществами двух стран.

Также стороны обсудили актуальные темы региональной и глобальной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Особый акцент был сделан на перспективах взаимодействия в рамках СНГ.

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