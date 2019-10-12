|12.10.19 10:16
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Президент Туркменистана и президент Таджикистана обсудили приоритеты двустороннего партнерства
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
В продолжение встречи Бердымухамедов и Рахмон обсудили приоритеты межгосударственного сотрудничества, уделив особое внимание вопросам активизации торгово-экономического партнерства.
Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество в транспортно-коммуникационном секторе, что обусловлено выгодным географическим положением и транзитными возможностями двух государств. Также стороны обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.
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