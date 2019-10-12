Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
12.10.19 09:44

Президент Туркменистана встретился с президентом Казахстана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Ашхабад для участия в саммите глав государств СНГ.

Президенты двух стран высоко оценили динамику развития межгосударственного диалога, базирующегося на исторической, культурной и духовной близости туркменского и казахского народов.

Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру туркмено-казахстанского взаимодействия и обсудили ход реализации ряда межгосударственных экономических проектов. Особое внимание стороны уделили перспективам наращивания партнерства на таких стратегических направлениях, как энергетика и транспорт.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев также отметили схожесть позиций по многим международным вопросам и подчеркнули важность активизации взаимодействия в обеспечении глобальной энергетической безопасности и решении глобальных экологических проблем.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru