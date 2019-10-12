|12.10.19 09:44
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Президент Туркменистана встретился с президентом Казахстана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Ашхабад для участия в саммите глав государств СНГ.
Президенты двух стран высоко оценили динамику развития межгосударственного диалога, базирующегося на исторической, культурной и духовной близости туркменского и казахского народов.
Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру туркмено-казахстанского взаимодействия и обсудили ход реализации ряда межгосударственных экономических проектов. Особое внимание стороны уделили перспективам наращивания партнерства на таких стратегических направлениях, как энергетика и транспорт.
Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев также отметили схожесть позиций по многим международным вопросам и подчеркнули важность активизации взаимодействия в обеспечении глобальной энергетической безопасности и решении глобальных экологических проблем.
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