Президент Туркменистана провел переговоры с президентом России

В Ашхабаде состоялись переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в туркменскую столицу для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Главы Туркменистана и России отметили высокий уровень и стратегический характер межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-российского партнерства и отметили наличие потенциала для развития взаимодействия в торгово-экономической сфере, по линии контактов деловых структур и инвестиционной активности.

Главы Туркменистана и России также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, каспийской проблематики и подтвердили приверженность двух государств партнерству в рамках ООН и других международных организаций.

Касаясь повестки дня заседания Совета глав государств СНГ, лидеры двух стран выразили уверенность, что нынешний саммит, проводимый под председательством Туркменистана, послужит активному продвижению равноправного взаимовыгодного сотрудничества на пространстве Содружества, выработке его новых перспективных направлений.

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