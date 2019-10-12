Президенты Туркменистана и Белоруссии обсудили приоритетные направления партнерства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов обсудил приоритетные направления двустороннего партнерства с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

В ходе встречи главы Туркменистана и Белоруссии обсудили нынешнее состояние и ключевые вопросы туркмено-белорусского сотрудничества. При этом стороны отметили наличие разнопланового потенциала расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере.

На переговорах были также обсуждены вопросы расширения традиционного диалога в гуманитарной области, где налажены эффективные контакты по линии образования, науки и культуры. По мнению глав Туркменистана и Белоруссии, в настоящее время имеются хорошие перспективы для активизации взаимодействия и обмена опытом в сферах спорта и туризма.

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