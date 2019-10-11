В Татарстане прошли дни культуры Туркменистана

В Казани завершились дни культуры Туркменистана в Республике Татарстан Российской Федерации. Обширная программа культурной акции стартовала гала-концертом в столице Татарстана. Почетными гостями концерта стали представители правительства Татарстана, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, туркменские студенты, обучающиеся в Казани, и представители туркменской диаспоры Татарстана.

Как отметили участники мероприятия, наряду с успешным развитием партнерских отношений между Туркменистаном и Татарстаном в политической и торгово-экономической сферах, новое полноценное звучание приобрел культурный диалог, находящий яркое воплощение в интенсивном обмене делегациями представителей культуры и искусства Туркменистана и Республики Татарстан.

В рамках Дней культуры состоялся также концерт мастеров искусств Туркменистана в городе Елабуге. В течение всех дней проведения культурной акции в Доме дружбы народов Казани работала выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства Туркменистана. Для туркменской делегации были организованы познавательные экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Татарстана.

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