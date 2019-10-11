В Ашхабаде состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

В МИД Туркменистана состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ. На повестку дня встречи глав внешнеполитических ведомств государств Содружества были вынесены проекты документов, нацеленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, обеспечении безопасности и других направлениях.

В ходе обсуждения стороны договорились о принятии программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников Содружества. Инициатором принятия этого документа является Туркменистан. По мнению туркменской стороны, документ призван придать совместной работе более целенаправленный и адресный характер, обеспечить максимально благоприятные условия для согласованных действий по актуальным вопросам международной повестки.

На заседании было отмечено, что Ашхабад считает необходимым усилить политико-дипломатическое взаимодействие посредством активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ и создание механизмов системных, многосторонних, политических консультаций на основе среднесрочной программы действий в этой области.

На заседании были также окончательно согласованы документы, которые будут представлены для подписания на Совете глав государств СНГ. В их числе проект обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проект положения об Играх стран СНГ и т. д.

Министры иностранных дел стран СНГ были также приглашены к участию в международной конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития, которая состоится 12 декабря 2020 года в Туркменистане, и торжественных юбилейных мероприятиях по случаю 25-летия туркменского нейтралитета.

По завершении заседания СМИД СНГ состоялся итоговый брифинг для туркменских и иностранных журналистов.

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