Президент Туркменистана принял председателя Исполкома СНГ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева, прибывшего в Ашхабад для участия в саммите глав государств СНГ.

В ходе встречи глава государства и его гость отметили наличие широких возможностей для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства в рамках Содружества, в том числе на таких актуальных направлениях, как торгово-экономическая сфера, транспорт и коммуникации, энергетика, современные технологии и контакты по линии деловых структур.

В этой связи стороны обсудили повестку дня предстоящего заседания Совета глав государств СНГ. Было отмечено, что в ходе саммита будет рассматриваться проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников Содружества, инициированной Туркменистаном

По мнению сторон, принятие этого документа, будет способствовать укреплению традиционных межгосударственных связей и развитию широкого эффективного партнерства в формате СНГ.

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