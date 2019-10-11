В Ашхабаде состоялась встреча президентов Туркменистана и Узбекистана

Состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, прибывшего в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Лидеры дружественных государств обменявшись мнениями по ключевым аспектам сотрудничества, подтвердили заинтересованность в диверсификации партнерства, располагающего значительным потенциалом. В этой связи была дана положительная оценка деятельности Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в реализации договоренностей, достигнутых на различных уровнях.

Стороны отметили важность реализации совместных инфраструктурных проектов и прежде всего формирования нового транзитного коридора, который позволит выйти к морским портам Ирана, Омана и Индии, создав возможности для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

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