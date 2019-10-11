Президент Туркменистана провел переговоры с президентом Молдовы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, прибывшим в Ашхабад для участия в саммите глав государств СНГ. В ходе встречи стороны отметили положительную динамику туркмено-молдавского диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Президент Молдовы подтвердил приверженность своей страны курсу на активизацию партнерства с Туркменистаном. «Символом дружбы между нашими странами и народами стало открытие детского сада «Достлук» («Дружба») в автономном территориальном образовании Гагаузия по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова», – сказал Игорь Додон. Он выразил признательность главе Туркменистана за личный вклад в дело упрочения двустороннего взаимодействия.

Стороны также отметили наличие благоприятных возможностей для диверсификации двустороннего партнерства и подчеркнули роль в этом процессе Межправительственной туркмено-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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