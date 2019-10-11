Президент Туркменистана встретился с президентом Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

В ходе встречи главы Туркменистана и Азербайджана обсудили широкий спектр вопросов межгосударственных отношений. На переговорах было подчеркнуто, что два государства являются надежными внешнеторговыми партнерами и активно сотрудничают в различных отраслях экономики. В этой связи собеседники отметили, что оба государства являются крупными производителями и поставщиками энергоресурсов.

Стороны особое внимание уделили вопросам активизации работы Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в области увеличения объемов взаимной торговли.

Стратегическим направлением совместного партнерства была названа и сфера транспорта, где имеются широкие перспективы для сложения усилий по созданию транзитно-транспортных коридоров. По мнению глав государств, Туркменистан и Азербайджан располагают современной инфраструктурой, в частности портовой, что содействует налаживанию эффективного взаимодействия по линии автомобильного и железнодорожно-паромного сообщения, а также формированию разветвленной логистической сети.

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