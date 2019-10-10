На туркменском побережье Каспия открылся международный туристический форум

В национальной туристической зоне «Аваза» открылись международные выставка и конференция «Туризм и путешествия». В туристическом форуме, ежегодно проводимом на туркменском побережье Каспия, принимают участие туркменские и около 70 зарубежных компаний, работающих в сфере туризма. В этом году в «Авазу» приехали представители туристических компаний из Австрии, Германии, Болгарии, Польши, Турции, Канады, Индии, ОАЭ, Китая и других стран мира.

Главная цель форума – популяризация историко-культурных памятников, духовного и материального наследия, традиций и обычаев туркменского народа, и стран-участниц мероприятия. Форум дает возможность укрепить имеющиеся и сформировать новые партнерские связи в индустрии путешествий.

В экспозиции выставки представлен широкий спектр современных туристических услуг, оказываемых в различных странах, передовые технологии и цифровые системы, применяемые сегодня в санаторно-курортном секторе, гостиничном бизнесе и смежных направлениях.

Выставка позволяет познакомиться с туристическим потенциалом Туркменистана, получить информацию о современных тенденциях в индустрии путешествий, организации различных видов отдыха, а также познавательно-краеведческой деятельности.

Во второй половине дня состоялось открытие конференции, в рамках которой собравшиеся были ознакомлены со стратегией развития туристического комплекса, а также осуществляемыми в Туркменистане работами в этой сфере.

Особое внимание было уделено развитию национальной туристической зоны «Аваза», которая сегодня включена во все туристические справочники мира. На конференции было отмечено, что «Аваза» – это свободная экономическая зона, ориентированная на развитие туристической индустрии. Работающим здесь туркменским и зарубежным компаниям предоставляются оптимальные условия для реализации проектов любого масштаба.

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