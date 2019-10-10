|10.10.19 09:21
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Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Белоруссии
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслава Бескостого.
Глава государства и полномочный представитель Беларуси обменялись мнениями по ключевым аспектам межгосударственного партнерства, подчеркнув наличие значительного потенциала наращивания и диверсификации взаимодействия. Предметом обсуждения стали вопросы активизации двустороннего экономического сотрудничества, совместной реализации инфраструктурных проектов и увеличения объемов взаимного товарооборота.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о взаимодействии в формате СНГ и повестке предстоящих в ближайшие дни в Ашхабаде Саммита глав государств СНГ и заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества.
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