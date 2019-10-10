В Ашхабаде открылась выставка «Белый город, белая архитектура»

В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка – «Белый город, белая архитектура», приуроченная к столетию Высшей школы строительства и художественного конструирования «Баухаус».

Стиль «баухаус», появившийся в 1919 году в городе Веймаре, является визитной карточкой германской архитектуры. Приверженцы этого стиля выступали за реформу строительной культуры Германии, а также за объединение искусства и ремесел.

«Мы хотим показать связь между стилями «баухаус» и Ашхабада. Они в чем-то схожи, например, в применении белого цвета. Ашхабад – белый город, поэтому мы решили провести юбилейную выставку именно здесь», – рассказал посол Германии в Туркменистане Найтхарт Хефер-Виссинг.

Выставка предоставила широкую платформу для обмена опытом между специалистами Туркменистана и Германии в области строительной архитектуры. Дизайн, графика, живопись, скульптура — на выставке был представлен широкий спектр художественных и архитектурных направлений.

На выставке были представлены также лучшие работы туркменских студентов, отобранные в ходе конкурса германским профессором, архитектором Филиппом Мойзером. На этой площадке можно увидеть 16 проектов, признанных германским экспертом наиболее оригинальными из 186 работ.

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