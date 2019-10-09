В Париже прошла туркменская выставка

В зале приемов штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже состоялись выставка и показ коллекции туркменских модельеров, приуроченные к Дню независимости Туркменистана.

Доминантой тематической экспозиции стали высокохудожественные ковровые полотна, различные аксессуары, выполненные в ковровой технике, национальные ювелирные украшения и сувениры, предметы традиционного туркменского костюма, образцы шелковой ткани кетени и ручных вышивок. Особый интерес вызвал показ коллекций туркменских модельеров, представивших оригинальные вечерние наряды для женщин, созданные из струящегося шёлка, изысканного панбархата и декорированные самобытной вышивкой.

В книжном разделе выставки были представлены труды Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также разнообразная издательская продукция, в том числе информационные буклеты и фотоальбомы, рассказывающие об историко-культурных и природных достопримечательностях, современном облике и достижениях Туркменистана. Видеофильм, дающий развернутое представление о масштабных преобразованиях во всех сферах жизни нашего государства, стал наглядным пояснением темы мероприятия.

В акции, организованной Посольством Туркменистана во Французской Республике, приняли участие представители Парламента, министерств и ведомств, общественности Франции, а также руководство и сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО, представительств международных организаций, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Париже. Выставку и модный показ посетили представители СМИ и туркменской диаспоры. Гости торжества смогли познакомиться с гастрономическими традициями туркменского народа и продегустировать лучшие блюда национальной кухни.

© TURKMENISTAN.RU, 2019