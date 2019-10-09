Новый афганский посол вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан в Туркменистане Наджибуллы Алихила.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия. Особое внимание собеседники уделили реализации туркмено-афганских договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также совместных инфраструктурных проектов. В этой связи была подчеркнута важность строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, (ТАПИ), призванного стать мостом дружбы и эффективного сотрудничества в регионе. Также, отмечалась актуальность проектов, взаимосвязанных с ТАПИ – строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Дипломат высказал главе государства признательность за оказываемую Туркменистаном поддержку в социально-экономическом восстановлении Афганистана. Посол отметил, что все эти годы туркменская сторона поставляет своему южному соседу электроэнергию на льготных условиях, регулярно направляет гуманитарные грузы, возводит на территории Афганистана объекты социального назначения, а афганской молодежи предоставляется возможность обучения в туркменских вузах.

Посол подчеркнул, что приложит все силы для дальнейшего развития туркмено-афганского диалога.

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