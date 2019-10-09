В Москве прошла выставка работ туркменских художников

В российской столице, в зале приемов МИД России, прошла выставка работ туркменских художников, посвященная девизу 2019 года – «Туркменистан – Родина процветания» и приуроченная ко Дню независимости страны.

Почетными гостами акции, проведенной Посольством Туркменистана в РФ, стали представители аккредитованного в столице России дипломатического корпуса, работники сферы искусств, студенческий и преподавательский актив московских вузов, корреспонденты печатных и электронных российских СМИ, члены туркменской диаспоры центральных регионов РФ.

В экспозиции были представлены работы признанных мастеров современной туркменской живописи – Курбангельды Курбанова, Аллаберды Амангедьдыева, Коссекмурада Нурмурадова, Айнагозели Нурыевой, Аннадурды Мурадалиева. Представленные работы – очень разные по жанрам и стилям – создают собирательный образ страны, опирающейся в своем стремительном развитии на глубокие и мудрые культурные традиции народа-созидателя.

Собравшиеся высоко отзывались о мастерстве туркменских живописцев, подчеркивая в своих оценках экспозиции, что вопросы развития культуры, формирования национальной идеологии, основанной на духовных ценностях народа, – одно из приоритетных направлений государственной туркменской политики. Было отмечено, что сегодня сфера национальной культуры не только отвечает на запросы общества, но аккумулирует в себе потенциал для дальнейшего продвижения Туркменистана по пути преобразований.

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