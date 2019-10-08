Президент Туркменистана в ходе телефонного разговора поздравил президента России с днем рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 67-летием.

Глава туркменского государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также новых успехов во всех начинаниях на благо народа дружественной страны.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обменялись мнениями по приоритетным вопросам туркмено-российского партнёрства, подчеркнув наличие значительного потенциала, реализация которого отвечает общим интересам. В числе ключевых векторов сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, энергетика, транспорт и ряд других отраслей.

В ходе телефонного разговора президенты Туркменистана и России особое внимание уделили повестке дня заседания Совета глав государств – участников СНГ, которое на этой неделе пройдет в Ашхабаде в рамках туркменского председательства в Содружестве. Также собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики, подтвердив готовность укреплять партнерство в рамках ООН и других международных организаций.

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