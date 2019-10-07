Туркменистан в 2020 году примет чемпионат Азии по футзалу

Туркменистан в 2020 году станет местом проведения чемпионата Азии по футзалу. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана совместно с Федерацией футбола страны и Азиатской конфедерацией футбола провести чемпионат Азии по футзалу в Олимпийском городке Ашхабада в период с 24 февраля по 10 марта 2020 года.

Документ также предписывает Министерству спорта и молодежной политики разработать и утвердить положение о проведении чемпионата Азии по футзалу, согласовав его с Федерацией футбола Туркменистана и Азиатской конфедерацией футбола.

© TURKMENISTAN.RU, 2019