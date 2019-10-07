В Туркменистане отметили День поминовения воинов, павших на полях сражений, и жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года. В траурных мероприятиях принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. По случаю скорбной даты по всей стране были приспущены государственные флаги, повсеместно прошли поминальные молебны и садака (поминальные обеды).

Главные траурные мероприятия Дня поминовения состоялись мемориальном комплексе «Halk hakydasy» («Народная память») в Ашхабаде. Глава государства, руководители Меджлиса (парламента), правительства, военных и правоохранительных ведомств, общественных организаций, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий, жители и гости Ашхабада возложили цветы к мемориалу.

Затем президент Гурбангулы Бердымухамедов и участники траурной церемонии приняли участие в поминальной трапезе. После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов и члены правительства прибыли к памятнику первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову в центре Ашхабада и возложили венок. Отмечая деятельность Ниязова по защите суверенитета страны, признанию Туркменистана на мировой арене, глава государства подчеркнул, что она не должна быть забыта.

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