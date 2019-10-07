На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 26 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 26 сделок на 57 миллионов 626 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Афганистана и Казахстана закупили авиационный керосин, сжиженный газ, масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Коммерсанты из Афганистана также приобрели дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ, а бизнесмены из России – полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и косметические средства.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Канады и ОАЭ закупили хлопчатобумажную пряжу на 4 миллиона 888 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты приобрели полипропиленовую плёнку (ТКНПЗ) и полиэтилен высокой плотности. Общая сумма сделок составила 4 миллиона 185 тысяч манатов.

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