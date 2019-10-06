Меджлис Туркменистана принял закон «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана» в новой редакции

Меджлис (парламент) Туркменистана шестого созыва на седьмом заседании рассмотрел и принял проект закона «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана» (СППТ) в новой редакции.

На заседании было подчеркнуто, что закон определяет правовую, организационную, экономическую основу деятельности СППТ. В частности, в соответствии с законом расширяются полномочия этой общественной организации, конкретизируются ее права и обязанности, что позволит значительно повысить роль бизнес-сообщества в развитии страны.

Также депутаты отметили, что Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана сегодня объединяет свыше 23 тысяч представителей частного бизнеса, а представительства союза открыты в Китае, ОАЭ и Австрии. Также СППТ имеет свои торговые дома в Китае и Афганистане.

На парламентском заседании депутаты также рассмотрели и приняли проекты законов о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана. Изменения и дополнения внесены в Гражданский кодекс Туркменистана, Кодекс об административных правонарушениях», в законы «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане», «О свободных экономических зонах», «О собственности», «О торговой деятельности», «О профилактике вредного воздействия алкоголя», «О физической культуре и спорте», «О туризме», «О культуре», «О земле», «О миграции» и «О миграционной службе».

В соответствии с законом принятые парламентом проекты законов поступят на подпись президенту Туркменистана, после чего они обретут законную силу.

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