Состоялось первое заседание Конституционной комиссии по созданию в Туркменистане двухпалатного парламента

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел первое заседание Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

Глава государства подписал на заседании первое постановление комиссии, утвердив ее рабочий план и назначив председателя Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедову зампредом Конституционной комиссии.

Президент Туркменистана выступил на первом заседании Конституционной комиссии, определив ее цели и задачи. По словам главы государства, главная задача комиссии состоит в подготовке изменений и дополнений для внесения в соответствующие статьи Конституции Туркменистана. В этой связи комиссия должна четко установить, что Меджлис состоит из двух палат, обеспечить их создание, точно определить их права, обязанности, полномочия и сроки полномочий.

По мнению президента, правовые положения и нормы в этой сфере должны разрабатываться с учетом национального опыта управления государством, а также исходя из международной практики.

Также Бердымухамедов отметил, что Конституционная комиссия должна вести эту работу в тесном взаимодействии с Меджлисом, Кабинетом министров, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, политическими партиями, общественными организациями, органами местной власти и гражданами.

«По итогам предстоящих в данном направлении работ планируется подготовить проект Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны и предложить его к рассмотрению на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) в 2020 году», — подчеркнул глава государства.

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