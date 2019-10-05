В Туркменистане по случаю Дня поминовения выходной день перенесен с 6-го на 7 октября

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О переносе выходного дня по случаю Дня поминовения». Согласно документу, в связи с тем, что День поминовения приходится на воскресенье, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана, выходной день с 6 октября 2019 года перенесен на понедельник, 7 октября.

Документ предписывает всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности обеспечить исполнение данного указа.

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