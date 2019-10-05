|05.10.19 08:14
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Президент Туркменистана произвел назначения в правительстве страны
Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана. Соответствующие решения глава государства принял на расширенном заседании правительства страны, посвященном итогам 9 месяцев текущего года.
Так, указом главы государства Байрамгелди Овезов назначен заместителем председателя правительства Туркменистана.
Ахмед Бердиев назначен генеральным директором государственного объединения «Türkmen atlary» и освобожден от должности заместителя генерального директора этого ведомства.
Глава государства подписал постановление, утвердив решение общего собрания акционеров агентства «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменсвязь») Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана об освобождении Байрамгелди Овезова от должности председателя этого агентства в связи с переходом на другую работу.
Постановлением главы государства Хаджымырат Худайгулыев освобожден от должности заместителя министра промышленности и коммуникации Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Другим постановлением главы государства утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана об избрании Хаджимырата Худайгулыева председателем этого агентства.
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