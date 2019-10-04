Студенты из Туркменистана стали обладателями правительственной стипендии Республики Корея

Группа студентов туркменского Международного университета гуманитарных наук и развития стали обладателями правительственной стипендии Республики Корея для молодежи из стран Центральной Азии.

Они прошли пятинедельную программу обучения в трех ведущих университетах страны – Конкук, Кюнгвун и Кемен, где получили ценный опыт вузовской подготовки по международным стандартам. Основной целью этой образовательной программы является выявление будущих лидеров, способных внести вклад в современное развитие общества и укрепление дружбы между Республикой Корея и странами – участницами данной инициативы.

Среди студентов – обладателей правительственной стипендии Республики Корея обучение в корейских вузах прошла и студентка факультета международной экономики Международного университета гуманитарных наук и развития Шемшат Дурдыева. Она провела целый месяц в Университете Конкук, изучая международный менеджмент. По ее словам, обучение в корейском вузе дало ей незабываемый опыт, ведь корейские студенты самостоятельно выбирают изучаемые дисциплины и строят учебное расписание, а занятия здесь организованы в виде семинаров, которые традиционно проходят в формате активных дискуссий.

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