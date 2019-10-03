Делегация Туркменистана находится с рабочим визитом в Великобритании

Делегация Туркменистана посещает с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В ходе визита туркменская делегация встретилась в Лондоне со специальным торговым представителем премьер-министра Великобритании по Туркменистану баронессой Эммой Николсон, а также провела переговоры в британском Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

В ходе встреч стороны обсудили ряд актуальных вопросов развития туркмено-британских отношений, включая возможности сотрудничества в области цифровизации сельского хозяйства, повышении производительности труда, обмена опытом и результатами научных исследованиями между сельскохозяйственными учебными заведениями двух стран.

Также делегация Туркменистана посетила ряд научно-исследовательских центров и производственных хозяйств в Северной Ирландии. В частности, туркменская делегация ознакомилась с работой колледжа по сельскому хозяйству и предпринимательству, а также рыбного хозяйства «Мованагер».

В рамках рабочего визита в Великобританию туркменской делегации также предстоит посетить Институт сельской пищевой промышленности и биологических наук, а также Институт глобальной продовольственной безопасности.

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