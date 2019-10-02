Президент Туркменистана сменил главу МВД

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова генерал-лейтенант полиции Исгендер Муликов освобожден от должности министра внутренних дел Туркменистана, понижен в звании до майора полиции, а также лишен всех государственных наград.

Согласно документу, такие меры в отношении Муликова приняты за серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий.

Указами главы государства полковник Мамметхан Чакыев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров и назначен министром внутренних дел Туркменистана.

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Конституции страны Меджлис (парламент) Туркменистана постановил дать согласие на предложения президента Гурбангулы Бердымухамедова об освобождении Исгендера Муликова от должности главы МВД и назначении на эту должность Мамметхана Чакыева.

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