|02.10.19 08:26
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Генеральный секретарь ООН принял главу туркменской делегации
В Нью-Йорке в рамках 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял вице-премьера, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова.
Глава туркменского внешнеполитического ведомства передал Генсеку ООН слова приветствия от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе беседы стороны затронули широкий круг вопросов сотрудничества Туркменистана с ООН. Генеральный Секретарь ООН отметил усилия Туркменистана по обеспечению мира и стабильности в регионе и дал высокую оценку международным инициативам президента Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленным на решение актуальных проблем глобальной повестки дня.
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