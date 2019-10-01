Делегация Туркменистана принимает участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым приняла участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении на сессии министр иностранных дел Туркменистана обозначил приоритетные позиции страны по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Он, в частности отметил, что Ашхабад рассматривает международное право и устав ООН в качестве основы современного миропорядка и условием достижения высокого уровня доверия между государствами. Мередов также подчеркнул, что сотрудничество с ООН в вопросах устойчивого развития остается для всех его участников приоритетным направлением деятельности на долгосрочную перспективу.

На полях Генассамблеи ООН глава МИД Туркменистана провел серию переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда арабских стран. Переговоры были проведены с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бин Заед Аль Нахайяном, а также министрами иностранных дел Королевства Бахрейн Шейхом Халидом Бин Ахмед Бин Мохамед Аль Халифом и Султаната Оман Юсуфим бин Алауи. В ходе этих встреч состоялся обмен мнениями о расширении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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