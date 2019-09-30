На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 30 сделок на 22 миллиона долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов авиационный керосин и сжиженный газ. Техническая сера (ГК «Туркменгаз») стала предметом сделок бизнесменов из ОАЭ и Турции, а карбамид (ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт») приобрели представители деловых кругов Панамы. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Китая, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и хлопковое волокно.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании, Канады и Турции закупили хлопчатобумажную пряжу на 4 миллиона 544 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») на сумму 2 миллиона 820 тысяч манатов.

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