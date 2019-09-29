Президент Туркменистана стал почетным зрителем праздничных скачек

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись скачки, посвященные 28-й годовщине независимости Туркменистана. Почетным зрителем праздничных скачек стал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Состоялись 7 забегов, в каждом из которых участвовали 12 ахалтекинских скакунов. В 6 заездах были разыграны денежные призы по 15 тысяч долларов США, установленные различными отраслями экономики Туркменистана. А в финальном заезде борьба шла за главный приз – 30 тысяч долларов США, объявленный Гурбангулы Бердымухамедовым в честь 28-й годовщины независимости страны.

Между заездами перед зрителями выступили известные певцы и музыканты. В заключение состоялась церемония награждения победителей, которым были вручены денежные призы.

© TURKMENISTAN.RU, 2019