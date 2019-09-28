В Ашхабаде прошли военный парад и праздничное шествие в честь 28-й годовщины независимости Туркменистана

В Ашхабаде в честь 28-й годовщины Туркменистана при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись военный парад и праздничное шествие.

Перед центральной трибуной прошли колонны различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана, оснащенные современной техникой, а также подразделения правоохранительных ведомств. Большой интерес зрителей вызвала воздушная часть парада. В праздничном небе Ашхабада пролетели боевые самолеты и вертолеты.

В заключение перед центральной трибуной прошел отдельный батальон почетного караула Министерства обороны Туркменистана и образцовый оркестр Вооруженных сил страны. Воины продемонстрировали безупречную выучку и высокое мастерство в исполнении строевых приемов с оружием.

После военного парада состоялось праздничное шествие депутатов парламента, старейшин, представителей политических партий, общественных организаций, различных отраслей экономики и сфер жизни государства и общества. В шествии также приняли участие делегации со всех регионов Туркменистана.

Вечером в честь Дня независимости на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная») состоялся праздничный эстрадный концерт. После выступления эстрадных звезд вечернее небо туркменской столицы озарил фейерверк. Торжества в честь 28-й годовщины независимости страны прошли во всех областях Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2019