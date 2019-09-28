Президент Туркменистана принял участие в церемонии возложения цветов к Монументу независимости

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу независимости в честь 28-й годовщины независимости Туркменистана. На площади перед монументом собрались тысячи ашхабадцев и гостей столицы, вдоль аллеи выстроились воины Почетного караула. После того, как прозвучал Государственный гимн страны, глава государства возложил венок к подножию Монумента независимости.

Венки и букеты цветов вслед за президентом страны возложили члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), военных и правоохранительных ведомств, главы администрации областей и мэрии Ашхабада. К ним присоединились туркменские и иностранные дипломаты, представители политических партий и общественных организаций, министерств и ведомств, почетные старейшины, студенческая молодежь, жители и гости столицы.

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