В Туркменистане проходят торжества, посвященные Дню независимости

"Российская газета"

Слова бывают казенные, переговоры вежливые, поступки дежурные... А вот что делать с глазами? Которые видят гораздо больше того, что все говорят?.. Их не проведешь даже такой суровой формулировкой форума творческой и научной интеллигенции СНГ «Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования». Когда кругом так много людей с гранатами, взрывающих наше общее прошлое – не так жили, не так верили, не туда шли, – есть штучные люди, которые, как саперы, освобождают поле для сотрудничества, прагматичной дружбы и немотивированной любви, про которую может спеть только Полад Бюль-бюль оглы. Кстати, это его засыпали цветами, когда он вместе с молодежным оркестром стран СНГ (есть такой перспективный проект) пел во Дворце мукамов на закрытии форума.