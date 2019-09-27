|27.09.19 10:03
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В Туркменистане проходят торжества, посвященные Дню независимости
В Ашхабаде состоялся концерт мастеров искусств, посвященный 28-й годовщине независимости страны. Отличительная особенность концерта, лейтмотивом которого выступил девиз 2019 года «Туркменистан – Родина процветания» – разнообразие жанров и премьерных номеров, отражающих богатый потенциал туркменского искусства.
Свое мастерство продемонстрировали популярные творческие коллективы страны, известные народные певцы, оперные исполнители и звезды туркменской эстрады, фольклорные группы. Тепло сердец, талант, которые артисты дарили зрителям, находили горячий отклик в зале.
В завершение концерта фольклорными коллективами всех велаятов была исполнена композиция, символически подчеркнувшая неразрывную духовную связь времен и поколений, наполненная созидательной энергией творчества.
Торжества в честь праздника независимости продолжились вечером на центральном стадионе многофункционального спорткомплекса «Ашхабад», где состоялось яркое представление, отражающее масштабную панораму современных достижений Туркменистана.
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