Новый посол Великобритании вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотта.

В ходе обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, туркменский лидер и британский посол отметили наличие значительного потенциала для наращивания взаимовыгодных связей в различных областях. В числе перспективных направлений сотрудничества стороны назвали торгово-экономическую сферу, энергетический и коммуникационный сектор, связь, сельское хозяйство и строительство.

Также стороны обсудили вопросы активизации деятельности Туркмено-британского торгово-промышленного совета, очередное заседание которого состоялось в апреле текущего года в Ашхабаде.

В ходе встречи британский дипломат подчеркнул, что будет всецело способствовать дальнейшему расширению туркмено-британского диалога.

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