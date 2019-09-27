Президент Туркменистана провел серию встреч с иностранными бизнесменами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел серию встреч с главами ряда иностранных компаний, работающих на туркменском рынке. Бизнесмены поздравили главу государства с 28-й годовщиной независимости Туркменистана и проинформировали его о ходе реализации вверенных им проектов.

Такие встречи Гурбангулы Бердымухамедов провел с председателем правления группы компаний «Çalik Holding» Ахметом Чалыком, председателем правления компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком, председателем совета директоров группы компаний «NATA Holding» Намыком Таныком, председателем совета директоров финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко и председателем правления украинской строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимиром Петруком.

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