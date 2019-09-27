В столице Туркменистана обсудили вопросы реализации национальной стратегии в сфере изменения климата

В конференц-зале Сельскохозяйственного комплекса Туркменистана состоялась конференция, посвященная вопросам реализации национальной стратегии в сфере изменения климата, утвержденной президентом Туркменистана в новой редакции.

В работе форума, организованного Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, приняли участие руководители и специалисты отраслевых министерств и ведомств, представители научного сообщества, ряда вузов страны, а также международных организаций.

На конференции было отмечено, что в настоящее время в Туркменистане реализуются национальные проекты, которые прямо или косвенно способствуют адаптации экономики страны к климатическим изменениям. К таким проектам можно отнести строительство туркменского озера «Алтын асыр» («Золотой век») в пустыне Каракумы и национальную лесную программу Туркменистана.

За последние десятилетия изменение климата стало одним из самых сложных вызовов для человечества, что наглядно продемонстрировал состоявшийся недавно в Нью-Йорке климатический саммит под эгидой ООН. Осознавая комплексность данной проблемы, Туркменистан уделяет пристальное внимание вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования, активно сотрудничая в этих сферах с учреждениями ООН и другими международными структурами.

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