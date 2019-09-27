В Ашхабаде состоялась церемония вручения паспортов новым гражданам Туркменистана

В конференц-зале Государственной миграционной службы Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения паспортов лицам без гражданства, которые были приняты в гражданство Туркменистана в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В мероприятии приняли участие представители туркменских министерств и ведомств, международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, старейшины и журналисты. Присутствовавшие на церемонии глава регионального офиса УВКБ ООН по Центральной Азии Ясуко Ода, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман и постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова отметили вклад Туркменистана в решение вопросов лиц без гражданства.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что пример Туркменистана важен не только для Центрально-Азиатского региона, но и для всего мира. За годы независимости в гражданство Туркменистана было принято около 23 тысяч человек.

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