|26.09.19 11:01
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Президенту Туркменистана присвоено звание «Почетный старейшина народа»
Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание «Почетный старейшина народа». Соответствующее постановление Меджлиса (парламента) Туркменистана было принято на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета). Документ на форуме зачитала спикер парламента Гульшат Маммедова.
Звание «Почетный старейшина народа» присвоено главе Туркменистана за огромный личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом.
Подчеркнув, что присвоение звания «Почетный старейшина народа» возлагает на него еще большую ответственность, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что и впредь не пожалеет своих сил, знаний и опыта во имя процветания Туркменистана, обеспечения мирной и счастливой жизни граждан страны.
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