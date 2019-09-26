|26.09.19 09:49
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Звание Героя Туркменистана присвоено постпреду Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и российскому космонавту Олегу Кононенко
На заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении звания Героя Туркменистана с вручением медали «Altyn Aý» («Золотая Луна») постоянному представителю Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой.
Глава государства дал высокую оценку ее дипломатической деятельности, отметив заслуги перед туркменским государством и народом, большой личный вклад в укрепление международного авторитета страны.
Глава государства также подписал указ о присвоении звания Героя Туркменистана с вручением медали «Altyn Aý» российскому космонавту, уроженцу Туркменистана Олегу Кононенко.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов с большим уважением отозвался о высочайшем профессионализме земляка, который совершил четыре экспедиции на МКС и пять раз выходил в открытый космос.
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