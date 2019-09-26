В Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана

В Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось второе заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана.

В заседании приняли участие члены правительства, руководители и депутаты Меджлиса (парламента), главы областных, районных и городских администраций, старейшины, работники государственных учреждений, делегации регионов страны, главы дипломатических миссий Туркменистана, аккредитованные за рубежом, представители политических партий, общественных организаций, журналисты и гости столицы.

В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов социально-экономического развития страны, совершенствования деятельности органов государственной власти и конституционных основ страны.

На заседании Народного Совета с программным докладом выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства охарактеризовал темпы социально-экономического развития страны в 2019 году. По его словам, за девять месяцев текущего года объем ВВП страны ожидается на уровне более 110 миллиардов манатов, а темп роста валового внутреннего продукта составит 6,3 процента.

Бердымухамедов подчеркнул, что стабильными темпами развивается промышленная отрасль, на которую в общем объеме ВВП приходится 32,6 процента. Ключевым инструментом развития туркменской экономики путем диверсификации глава государства назвал инвестиции, отметив, что объем капиталовложений, освоенных за счет всех источников, составит 29 миллиардов манатов (26,2 процента валового внутреннего продукта).

Также туркменский лидер заявил, что реализация стратегического курса, ориентированного на промышленно-инновационную модель прогресса, обеспечивается за счет направления около 66-68 процентов инвестиций в производственную сферу.

На заседании президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой создания двухпалатного парламента путем объединения Халк Маслахаты и Меджлиса в единую систему органов представительной и законодательной власти.

По мнению главы государства, переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике. Это придаст импульс более тесному взаимодействию депутатов с избирателями на местах, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.

В целях разработки предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, президент подписал указ о создании Конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в Основной закон Туркменистана. Меджлису Туркменистана поручено создать при Конституционной комиссии рабочую группу, которая займется изучением и обобщением предложений по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Глава государства предложил представить предложения Конституционной комиссии о формировании двухпалатного парламента на следующем заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

В ходе заседания президент Туркменистана за заслуги в деле развития Туркменистана наградил группу граждан страны государственными наградами – орденами, медалями и почетными званиями.

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