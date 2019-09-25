|25.09.19 09:58
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Транспортный парк Туркменистана пополнился современными автомобилями
Накануне празднования 28-й годовщины независимости Туркменистана технический парк агентства «Türkmenawtoulaglary» («Туркменский автотранспорт») пополнился очередной партией автотранспортных средств новой модификации. В частности, в страну поступили 200 единиц грузовых машин KAMAZ-6520 и 70 единиц легковых автомобилей Toyota Сorolla.
Эти машины отличает высокая надежность в эксплуатации, а их двигатели соответствуют международным требованиям экономичности и экологической безопасности. Российские грузовые автомашины будут задействованы на строительных объектах в Ашхабаде и регионах страны, а японские «легковушки» пополнят таксопарки.
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