Принята национальная стратегия Туркменистана в области изменения климата

Принята национальная стратегия Туркменистана по изменению климата (НСТИК), являющаяся основным национальным документом по осуществлению деятельности в области изменения климата.

Документ отражает национальное видение вопросов, связанных с изменением климата и является основой формирования и реализации государственной политики Туркменистана в области климатических изменений и их последствий. Актуализация проблемы глобального изменения климата привела к принятию неотложных мер. Правительство Туркменистана разработало план действий на основе Целей устойчивого развития, включая цель №13: принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями и потребность своевременного выполнения обязательств по Парижскому соглашению.

На международной арене НСТИК является основным инструментом, отражающим позицию Туркменистана на переговорах и базовым документом для подготовки отчетности по выполнению своих обязательств в рамках глобальных климатических договоров.

Принятые Генеральной Ассамблеей ООН резолюций «Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала» в 2018 и в 2019 годах, инициированные Ашхабадом, имеют непосредственное отношение к созданию полноформатного международного механизма взаимодействия в области экологии, и, в частности, совместной работы по предотвращению последствий Аральского кризиса.

В рамках председательства в Международном фонде спасения Арала на период 2017-2019 годов Туркменистан уже реализует ряд предложений по активизации сотрудничества стран региона в целях улучшения экологической и социально-экономической обстановки в зоне Приаралья.

Данная стратегия является признанием усилий Туркменистана в деле укрепления действенного международного сотрудничества по улучшению экологической и социально-экономической обстановки во всем мире.

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